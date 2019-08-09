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Рок-фестиваль «Чернозем» начался в Тамбовской области

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В Тамбовской области на Татарском валу открылся рок-фестиваль «Чернозем», которому в этом году исполняется пять лет. Перед зрителями на двух площадках выступят десятки музыкальных групп.

На главной сцене будут играть звук легендарные рок-группы. На 9 августа запланированы концерты «Температуры тела», F.P.G, Louna, «Арии», Вадима Самойлова. Хедлайнером станет группа «Алиса», пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Концерты «Чернозема» в 2018 году стали самыми посещаемыми за всю историю фестиваля. На мероприятии были зарегистрированы 37 тыс. зрителей. На юбилейном «Черноземе», как полагают организаторы, посетителей будет еще больше.

Ранее сообщалось о «сухом законе» на фестивале. Планировалось поднять цены на пиво, запретить выпивать на концертной площадке и изымать принесенное с собой спиртное.

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