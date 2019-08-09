Представители более 120 национальностей посетят День народов в Оренбурге

На День народов в Оренбурге соберутся представители 126 различных национальностей. На празднике 16 августа желающие смогут передать «привет» в другие города. В культурном комплексе «Национальная деревня» возле фестивальной площадки будет работать точка «Почты России».

На концерте выступят народные ансамбли танца «Эра» из Сакмарского района и «Грация» из Соль-Илецка, казахский ансамбль «Шашу» из Орска, ансамбль русской песни «Добро» из села Плешаново, фольклорный ансамбль украинской песни «Крыницы» и ансамбль «Асса», передает РИА «Оренбуржье». Праздник также станет одной из площадок молодежного форума «Евразия Global», который пройдет в Оренбурге с 12 по 18 августа.

Напомним, в Туломе Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. Основные события состоятся 10 августа на площадке местного Дома культуры. Желающие смогут принять участие в испытаниях по национальным видам спорта.