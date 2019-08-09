Прямой эфир

Представители более 120 национальностей посетят День народов в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На День народов в Оренбурге соберутся представители 126 различных национальностей. На празднике 16 августа желающие смогут передать «привет» в другие города. В культурном комплексе «Национальная деревня» возле фестивальной площадки будет работать точка «Почты России».

На концерте выступят народные ансамбли танца «Эра» из Сакмарского района и «Грация» из Соль-Илецка, казахский ансамбль «Шашу» из Орска, ансамбль русской песни «Добро» из села Плешаново, фольклорный ансамбль украинской песни «Крыницы» и ансамбль «Асса», передает РИА «Оренбуржье». Праздник также станет одной из площадок молодежного форума «Евразия Global», который пройдет в Оренбурге с 12 по 18 августа.

Напомним, в Туломе Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. Основные события состоятся 10 августа на площадке местного Дома культуры. Желающие смогут принять участие в испытаниях по национальным видам спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День коренных народов мира отметят в Мурманской области
Мастер-классы по изучению уйльтинского языка организуют на Сахалине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017