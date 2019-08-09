Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз Закировой официальный документ, расторгающий контракт о сотрудничестве с лейблом, из-за чего ближайшие концерты исполнительницы были отменены.

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать (в концертный тур. — Ред.) сегодня вечером», — сообщила Наргиз в своем Instagram.

По словам певицы, об отмене выступлений ей сообщили организаторы концертов в Ростове-на-Дону и Воронеже. Наргиз отметила, что, несмотря на полученное 16 июля уведомление о расторжении контракта с лейблом, отказ продюсерского центра от обязательств по туру и запрет на использование музыкальных произведений Фадеева, она планировала выступить для своих поклонников.

Исполнительница добавила, что ее августовский тур по Юрмале, Красногорску и Чайковскому также находится под угрозой срыва, и это не первый подобный случай — в мае по похожим причинам сорвался ее американский тур.

21 марта Фадеев был признан композитором года в области популярной музыки по версии международной премии BraVo.