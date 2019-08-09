Ребенок погиб во время купания в Приморском крае

В Артеме (Приморский край) во время купания погиб 11-летний мальчик. Правоохранительные органы проводят проверку.

По данным местных жителей, 11-летний ребенок купался в местном водоеме. Внезапно он начал тонуть. Очевидцы сообщили о ситуации в экстренные службы. Мальчика удалось вытащить на берег, но спасти его не получилось. Об этом сообщает Vostokmedia.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело после пропажи 13-летнего мальчика. Он отправился с друзьями на берег Амура и зашел в воду, хотя не умел плавать.