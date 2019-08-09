Бразильский суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара

В Бразилии суд отклонил иск об изнасиловании, выдвинутый против нападающего французского клуба ПСЖ и бразильской сборной по футболу Неймара. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Globo.

Суд поддержал следствие и прокуратуру, которым не удалось обнаружить свидетельства, позволяющие сделать заключение о виновности футболиста. Отмечается, что дело в отношении Неймара не закрывается — в случае появления новых улик и доказательств расследование может возобновиться.

12 июля сообщалось, что модель Нажилу Триндади, которая обвиняет футболиста в изнасиловании, подозревают в вымогательстве.

В начале июня стало известно, что Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании. По данным СМИ, футболист также опубликовал интимные фото модели, что по бразильским законам считается преступлением.

2 июня отец футболиста Неймар да Сильва Сантос-старший назвал все обвинения шантажом. По его словам, отношения его сына с Тринидади были основаны на взаимном согласии.

Модель заявила, что изнасилование произошло в парижском отеле в середине мая. По ее словам, она побоялась обращаться в полицию в чужой стране и написала заявление только после возвращения на родину.