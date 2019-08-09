Прямой эфир

Бразильский суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бразилии суд отклонил иск об изнасиловании, выдвинутый против нападающего французского клуба ПСЖ и бразильской сборной по футболу Неймара. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал Globo.

Суд поддержал следствие и прокуратуру, которым не удалось обнаружить свидетельства, позволяющие сделать заключение о виновности футболиста. Отмечается, что дело в отношении Неймара не закрывается — в случае появления новых улик и доказательств расследование может возобновиться.

12 июля сообщалось, что модель Нажилу Триндади, которая обвиняет футболиста в изнасиловании, подозревают в вымогательстве.

В начале июня стало известно, что Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании. По данным СМИ, футболист также опубликовал интимные фото модели, что по бразильским законам считается преступлением.

2 июня отец футболиста Неймар да Сильва Сантос-старший назвал все обвинения шантажом. По его словам, отношения его сына с Тринидади были основаны на взаимном согласии.

Модель заявила, что изнасилование произошло в парижском отеле в середине мая. По ее словам, она побоялась обращаться в полицию в чужой стране и написала заявление только после возвращения на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Барселона» готова заплатить за Неймара не больше €170 млн
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017