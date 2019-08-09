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Россияне победили в синхронных прыжках в воду на чемпионате Европы

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Фото: ТАSS/ZUMA Wirer/Ukrinform/Pavlo bagmut
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Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев одержали победу в синхронных прыжках в воду среди смешанных дуэтов на чемпионате Европы.

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Спортсмены показали результат 320,70 балла. Второе место заняли представители Великобритании Эден Чэн и Ноа Уильямс (303,60 балла). Бронзовые медали завоевали немцы Кристина Вассен и Флориан Фандлер (287,76), пишет ТАСС.

28 июля в Южной Корее завершился чемпионат мира по водным видам спорта, по итогам которого сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Всего у национальной команды 30 наград: 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Лидером первенства стал Китай, а второе место заняла сборная США.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа 2019 года.

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