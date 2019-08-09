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Рейд по выявлению нетрезвых водителей проведут в Брянской области

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В Брянской области массовые проверки автомобилистов будут проходить 11 августа в Брянском районе, сообщили в региональном УГИБДД.

Наряды ДПС будут дежурить на 114-м километре трассы Орел–Смоленск. В первую очередь, автоинспекторы будут проверять, в каком состоянии находятся водители, употребляли они что-либо, прежде чем сесть за руль, передает NASHBRYANSK.RU. Сотрудники ГИБДД напоминают: рассказать о нарушениях ПДД можно ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

В конце июня в России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Речь идет о поправках в ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Так, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от 3 до 7 лет заключения, тогда как ранее максимальный срок составлял 4 года.

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