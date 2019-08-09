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Балконы ликвидируют на доме в центре Челябинска

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В доме по проспекту Ленина в Челябинске начался демонтаж балконов. Конструкции пришли в ветхое состояние и могут обрушиться.

Со здания в центре города планируют срезать 25 балконов. Вместо них будут установлены декоративные железные ограждения. Чтобы ликвидировать балкон, технические специалисты должны получить согласие жильцов. Из-за этого работы идут тяжело, пишет 1obl.ru. Один из жильцов подал иск в суд на подрядную организацию, так как не хотел остаться без балкона.

Контракт на ликвидацию балконов подрядчик планирует исполнить до конца 2019 года. Работы проводятся как с фасада здания, выходящего на проспект, так и во дворе.

В 2015 году два балкона здания уже обвалились. Конструкции рухнули на крышу магазина и во внутренний двор.

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