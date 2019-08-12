Росчерком мышки

Проникновение интернета в повседневную жизнь в России — одно из самых высоких в мире. Это касается и малого бизнеса, который активно выходит онлайн для ведения отчётности. На этом пути есть подводные камни, но в целом перевод бумажной работы и подсчетов в Сеть благотворно влияет на развитие предпринимательства в стране.

Огромное количество людей в нашей стране хотели бы заниматься бизнесом, но сложность ведения бухгалтерии, которая росла год от года, удерживала их от этого. Ситуация начала меняться с массовым внедрением компьютерных программ по ведению отчётности, уплате налогов и решению других задач бизнесмена. Вскоре появились многочисленные онлайн-решения, не требующие даже устанавливать специальные программы (как правило, недешёвые и довольно сложные в эксплуатации). Вскоре онлайн-бухгалтерия стала весьма популярным способом ведения дел для огромного количества индивидуальных предпринимателей и руководителей малых предприятий.

Преимущества облачных сервисов довольно многочисленны. Во-первых, пользователь не привязан к конкретному компьютеру и рабочему месту. Все данные хранятся на серверах, к которым можно получить доступ с любого устройства — достаточно ввести логин и пароль. Можно заполнить декларацию, находясь в сотнях и тысячах километров от дома — на отдыхе за границей, на даче или в командировке. Кроме того, в этих сервисах можно работать и с мобильных устройств, используя версии сервисов для смартфонов и планшетов.

Во-вторых, сервисы онлайн-бухгалтерии проходят постоянные апдейты в зависимости от изменения законодательства и государственных стандартов. Программы помогают привести документацию в должный вид без наличия у пользователя всех необходимых знаний.

В-третьих, размещение документов на облачных серверах — это определённая гарантия безопасности. Если вы храните документацию дома на ПК, то это может грозить большими неприятностями, если с ним что-то случится (увы, жесткие диски небессмертны). В облачных базах данных всегда есть резервные копии, так что при любых неприятностях отчетность ИП будет в целости и сохранности. Что касается кражи данных с серверов, то на данном этапе развития технологий они маловероятны до такой степени, что этой возможностью можно пренебречь.

В-четвёртых, облачные сервисы намного дешевле покупки полноценного бухгалтерского ПО. Последнее нужно для фирм с довольно крупным бизнесом, у малых предприятий и тем более ИП никакого резона покупать такие программы нет. Тем более дорого будет нанимать постоянного или временного бухгалтера. Даже человек без финансовых знаний сможет освоить большинство онлайн-сервисов за считаные дни.

В-пятых, профессиональный бухгалтерский софт занимает довольно много места на компьютере в физическом смысле и в части потребления ресурсов. Онлайн-бухгалтерия ничего такого не требует, что для владельцев маломощных ПК может быть важно.

Хотя преимуществ у работы онлайн много, есть и понятные недостатки. Во-первых, вам нужно иметь подключение к Сети. Сейчас это куда меньшая проб­лема, чем, скажем, еще 10 лет назад, но такие ситуации всё ещё вообразимы. При медленной скорости соединения могут также возникнуть определённые проблемы с работой.

Кроме того, сервисы могут конфликтовать с мало распространёнными браузерами или новыми версиями, что осложнит работу с интерфейсом. В целом эта проблема достаточно мелкая и нечастая, поскольку программы регулярно проходят тесты на совместимость с большинством более или менее известных браузеров.

Стоит также отметить, что большинство сервисов не предлагает развитую систему кастомизации. В самом лучшем случае клиентам предлагаются чисто визуальные варианты настроек, а кроме того, разделяются группы клиентов (на ИП и ООО, к примеру). Для многих людей это может быть не очень удобно.

Самое главное — ни одна онлайн-система не позволит вам принять важные решения для бизнеса, например провести оптимизацию уплаты налогов (и мы, разумеется, говорим тут о сугубо законных методах оптимизации). Всё это может сделать только живой бухгалтер или собственник/руководитель бизнеса, который в достаточной степени «прокачает» свою финансовую грамотность.

Сейчас на рынке присутствует огромное количество разнообразных онлайн-продуктов для частного бизнеса. Цены на эти услуги вполне умеренные — даже полный набор услуг от таких сервисов, как ServiceCloud и «Контур-Бухгалтерия», обойдётся предпринимателям в 1–2 тыс. руб­лей в месяц (обычно стоимость сильно зависит от того, на какой срок используется сервис, — при договоре на год и больше экономия может достигать 30%).

Услуги своих онлайн-сервисов сейчас предлагают и многие банки — как самостоятельно, так и в связках с известными брендами ПО для предпринимателей. Это удобно, поскольку сразу объединяет в одном окне общение с кредитными организациями и налоговыми органами — по сути, большую часть работы любого бизнесмена.

Один из примеров такого сотрудничества — Тинькофф Банк, который через услуги личного кабинета помогает индивидуальным предпринимателям сдавать декларацию по упрощённой системе налогообложения, подсчитать сумму причитающихся налогов и провести другие необходимые бухгалтерские операции. Банк рассчитает сумму налога, вычтет из нее страховые взносы и авансовые платежи. Останется проверить реквизиты и выбрать способ оплаты налога: со своего счёта или другим способом.

Эти и другие услуги (например, конструктор сайтов) предоставляются бесплатно при наличии расчётного счёта. Кроме того, через кредитную организацию можно работать и с наиболее известными вариантами финансового соф­та по льготным ставкам.