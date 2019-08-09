Прямой эфир

Захарова оценила позицию Японии по Южным Курилам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 нелегитимно и отравляет отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 9 августа, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Острова для инвестиций: Россия продолжит развивать Курилы
В общей сложности в Дальний Восток за три года вложат 94 млрд рублей из федерального бюджета

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны», — процитировал ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что произошедшее не способствует созданию благоприятной атмосферы, связанной с «решением сложных остающихся вопросов», а также не идет на пользу двусторонним отношениям и самому Токио.

Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо. Аналогичная карта была показана в июльском видеоролике к саммиту G20, тогда Москва выразила Токио протест.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Кунашир и ряд территорий Малой Курильской гряды отошли СССР. Япония отказывается это признавать, из-за чего мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков раскритиковал карту Олимпиады-2020 с «японскими» Курилами
В Госдуме назвали провокацией карту с «японскими» Курилами к Олимпиаде-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017