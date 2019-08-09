Захарова оценила позицию Японии по Южным Курилам

Изображение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 нелегитимно и отравляет отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 9 августа, выступая на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Мы считаем, что подобные действия неправомочны», — процитировал ее слова ТАСС.

Захарова подчеркнула, что произошедшее не способствует созданию благоприятной атмосферы, связанной с «решением сложных остающихся вопросов», а также не идет на пользу двусторонним отношениям и самому Токио.

Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо. Аналогичная карта была показана в июльском видеоролике к саммиту G20, тогда Москва выразила Токио протест.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Шикотан, Кунашир и ряд территорий Малой Курильской гряды отошли СССР. Япония отказывается это признавать, из-за чего мирный договор между странами до сих пор не подписан. В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова и под чей суверенитет они подпадут.