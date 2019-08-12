Полный портфель

Кредитование малого и среднего бизнеса в России в прошлом году уверенно выросло, за счёт чего впервые после долгого спада увеличился и ссудный портфель банков, предлагающих средства для предпринимателей. Более того, в нынешнем году рост может оказаться ещё значительнее. Сейчас банки предлагают множество вариантов кредитов — со ставками от 6–8% по льготным госпрограммам до вкладов под 16% и выше, но без залогов и поручителей.

Развитие рынка

Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», на рынке кредитования МСБ сейчас наблюдается оживление. Объёмы выдачи кредитов в этом секторе в 2018 году выросли на 11%, а общий портфель — на 1%, до 4,2 триллиона руб­лей. Подъём фиксируется впервые после 2014-го (за последние несколько лет портфель похудел почти на одну пятую).

Рост объёма выданных кредитов во многом произошёл из-за продолжающегося снижения процентных ставок по займам МСБ. По займам сроком до года они опустились на 1,9 процентного пункта, до 11,04%, а по долгосрочным — на 1,8, до 10,23%. Число заявок на кредиты, в свою очередь, подскочило сразу на 20%, а число реально заключённых договоров сразу на 30%. Всё больше займов МСБ выдают крупные банки — доля топ-30 на рынке неуклонно растёт. В прошлом году она достигла 74%. Для сравнения, в начале 2016-го этот показатель не превышал 50%.

При этом всё более распространенными становятся длинные займы. В 2018 году на срок свыше трёх лет было выдано 20% кредитов против 13% два года назад. Во многом благодаря программам льготного финансирования ставки по долгосрочным ссудам снижались быстрее, чем по коротким.

Более дисциплинированным стал и деловой заёмщик. По данным «Эксперт РА», просроченная задолженность субъектов малого и среднего бизнеса в прошлом году снижалась и в абсолютном, и в относительном выражении. Её доля в кредитном портфеле на 1 января составила 12,4% против 14,9% годом ранее. Совокупный объём просрочки упал на 16% и достиг 521 млрд руб­лей. Интересно, что объём задолженности крупного бизнеса за минувший год вырос, причём сразу на 20%.

Виды кредитов

Сейчас на российском рынке существует большое разнообразие кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Их можно разделить на несколько категорий, главными из которых являются кредит на текущую деятельность, инвестиционный кредит и коммерческая ипотека.

Первый и самый широко распространенный вид — займы на текущую деятельность, часто берущиеся для закрытия кассового разрыва и других срочных операций. Под понятие текущего кредита, впрочем, подпадает и покупка разнообразного оборудования и машин. Кредиты на текущую деятельность предоставляются в традиционной форме — в виде кредитной линии или овердрафта по расчётному счёту. Это почти всегда «короткие» деньги: срок их возврата не превышает трёх лет, а в среднем составляет несколько месяцев.

Подобные кредиты часто выдаются под залог и/или под поручительство третьих лиц. Залогом может выступать как имеющееся на балансе организации или у индивидуального предпринимателя имущество, так и приобретаемые благодаря кредиту вещи. В таком случае покупку оплачивает банк, но получатель кредита должен самостоятельно погасить проценты.

Инвестиционные кредиты рассчитаны на более долгий срок погашения, но в первую очередь их отличает цель предоставления заёмных средств. Таковой может быть кардинальное расширение производственных мощностей либо проект нового направления деятельности. Важный момент: обычно в инвестпроект предприниматель должен вложить некоторую долю собственных средств, тогда остальное может быть профинансировано банком. Сроки инвесткредита могут составлять до 10 лет, по ним обычно возможна отсрочка погашения.

Бизнес-ипотека, как можно понять уже по названию, представляет собой кредит на приобретение коммерческой недвижимости (торговых или производственных площадей, офисов и т.п.). В качестве залога обычно выступает сам объект покупки. Здесь также привлекаются собственные средства заёмщика, а срок выплаты займа может превышать 10 лет. При этом собственник до выплаты всего кредита не может продать приобретённое имущество.

Льготы от государства

В качестве особого вида кредита может выступать лизинг. Правила предоставления лизинга для предприятий МСБ обычно не отличаются от схем для крупного бизнеса. Лизинговая компания приобретает имущество (как правило, машины и оборудование), предоставляя его в право пользования предпринимателю. Если все платежи поступают исправно, то по окончании срока договора имущество переходит в собственность лизингополучателя.

В последнее время государство активно работает над предоставлением малому бизнесу разнообразных льгот, в том числе и в части доступа к кредиту. Обычно ставки по большинству кредитов МСБ нечасто опускаются ниже 9–10%, тогда как льготные программы предусматривают варианты с куда меньшим процентом.

К примеру, под 6,5% можно получить кредит по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которую государство субсидирует напрямую из федерального бюджета. Это сравнительно небольшая по объёму программа: в общей сложности банки-партнеры выдадут по ней займы на 27 млрд руб­лей. Схема работает с начала прошлого года, и её предполагается продлить до 2024-го.

При необходимости взять небольшую сумму предпринимателям можно обратиться в государственную (с госучастием более 50%) микрофинансовую организацию своего региона. Эти МФО участвуют в программе субсидирования из федерального и регионального бюджетов, выдавая ссуды по ставкам, близким к ключевой ставке ЦБ (7,75%). Программа распространяется в том числе и на фермерские хозяйства. Лимиты выдачи средств по этой программе зависят от региона, где она реализуется.

Кроме того, существует программа стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Банка России и корпорации МСП, действующая до конца 2019 года. Лимит здесь гораздо больше: льготных кредитов по ней могут выдать примерно на 175 млрд руб­лей. Ставки, впрочем, здесь повыше: для среднего бизнеса они составляют 9,6% годовых, а для малого — 10,6%.

Текущие ставки

Что касается обычных банковских кредитов, то в настоящий момент ставки по ним колеблются от 9 до 20%. К примеру, Сбербанк предоставляет займы по программе «Доверие» от 15,5% и выше. Сумма составляет от 30 тыс. до 3 млн руб­лей. Особенность данной программы в том, что она не предполагает какого-либо обеспечения, будь то залог или поручительство. Заявка на получение

кредита рассматривается до трёх дней.

Банк «Интеза» предлагает большую линейку предпринимательских кредитов. В частности, «МСП-Универсальный» предоставляет средства под 9,6%. Сроки финансирования для однократного кредита составляют от 1 года до 10 лет, для возобновляемой кредитной линии — до 2 лет. Условия также предполагают возможность представления сокращённого пакета документов и финансирования без залога.

В последнее время банки широко распространили услугу финансирования индивидуальных предпринимателей и ООО через кредитные карты с овердрафтом. Для текущих целей такой кредит может оказаться чрезвычайно удобным, поскольку, как и в случае с обычными кредитными картами, в нём предусмотрен льготный период, в течение которого ставка может быть очень низкой или вообще нулевой. Для предприятий торговли могут существовать условия, заменяющие процент по кредиту эквайрингом.