На Тамани нашли череп древнего носорога

Палеонтологи обнаружили череп древнего носорога в грязевом вулкане Таманского полуострова. Об этом «РИА Новости» рассказал кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Вадим Титов.

Останки головы эласмотерия были найдены в грязевом вулкане Синяя Балка и доставлены на реставрацию в Азовский музей-заповедник. По мнению ученых, находки позволят более детально изучить обнаруженный вид, который до сих пор был представлен в науке довольно фрагментарно.

Череп кавказского эласмотерия — второй известный в мире череп этого вида. Предыдущие останки принадлежали самке древнего носорога, они были также обнаружены на Тамани, а затем внесены в экспозицию Азовского музея-заповедника. Отмечается, что найденная голова значительно превышает размеры предыдущей.

«У него больше купол, к которому крепился рог. Длина черепа — более 1,5 м. Это значит, что особь была около 4,5 м длиной и около 3 м высотой в холке», — пояснил Титов.

Раскопки в Синей Балке ведутся уже несколько десятилетий. Последние 11 лет там работают ученые Азовского музея-заповедника, Южного научного центра РАН, археологи и палеонтологи из Москвы и Санкт-Петербурга. За это время специалисты обнаружили останки не менее 130 крупных животных.

9 августа сообщалось, что в центре Азова Ростовской области археологи обнаружили древнюю мостовую из овечьих костей.