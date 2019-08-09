Уборка винограда стартовала в Краснодарском крае

В хозяйствах Краснодарского края начался сбор винограда. Урожайность составляет порядка 95 центнеров с гектара.

По оценкам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2019 году аграрии могут собрать около 200 тыс. т винограда. На текущий момент урожайность является самой высокой в России, пишут «Кубанские новости».

Производители получают компенсацию до 40% затрат на закладку виноградников и уход за ними. В 2019 году объем субсидирования превысил 700 млн рублей. Площадь уборки винограда составляет более 21 тыс. га.

Доля Краснодарского края в общероссийском урожае винограда достигает 45%. На регион приходится порядка 42% производства вина и 27% шампанского.