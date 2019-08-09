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Журналистку Reuters вызвали в военкомат по повестке

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Фото: Мария Цветкова/Facebook
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Журналистку Reuters Марию Цветкову вызвали в военкомат для уточнения документов воинского учета. Повестку ей вручили в пятницу, 9 августа, сообщает «Интерфакс».

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Как рассказала сотрудница Reuters, она работала около здания мэрии Москвы 27 июля. Цветкову задержали и доставили в ОВД «Хорошевское». Полицейские составили в отношении нее протокол о задержании.

В повестке в военкомат отчество и фамилия журналистки указаны в мужском роде. Документ адресован «Цветкову Марию Владимировичу». Чтобы прояснить ситуацию, журналистка обратилась в военкомат Кунцевского района Москвы.

В военкомате объяснили повестку опиской. Как пояснил РБК дежурный Военного комиссариата Кунцевского района ЗАО Москвы, при заполнении документов описку допустила женщина.

В конце июля стало известно, что житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд. Отказ был связан с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.

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