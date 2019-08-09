Канатную дорогу в Москве закрыли из-за усиления ветра

Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Отмечается, что объект возобновит работу, когда постоянный ветер снизится до допустимых пределов безопасного функционирования катаной дороги, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 9 августа в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 7–12 м/с, местами ожидаются порывы до 17–23 м/с. Из-за непогоды также закрыли парки отдыха и зоопарк в Москве.

Спасатели рекомендуют пешеходам при сильном ветре укрыться в подъезде или прочном здании, не пытаться укрыться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями, пишет «Москва 24».