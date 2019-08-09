Сторонники Атамбаева решили пока не проводить митинги в его поддержку

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пока не планируют проводить митинги в его поддержку. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила депутат парламента Ирина Карамушкина. По ее словам, соратники Атамбаева рассмотрят вопрос обращения в международные организации в связи с его задержанием и предшествующими событиями.

«У нас есть право сделать обращение в международные организации, в наши государственные структуры. Мы будем делать такие политические заявления и призывать власти работать в законодательном русле», — цитирует Карамушкину «РИА Новости».

По ее словам, сторонники Атамбаева будут требовать от властей ответа, почему против мирных граждан, выступивших на стороне экс-президента, вывели военизированные службы.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции, расположенной в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Сторонники экс-президента встали на его защиту. Между ними и силовиками начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств. Спецназ два раза предпринимал попытки штурмовать дом Атамбаева, но задержать бывшего главу государства не удалось.

8 августа столкновения возобновились. В результате этих событий 98 человек пострадали, погиб боец спецназа.

Впоследствии экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.