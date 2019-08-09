Годовалого ребенка насмерть придавило столешницей в Башкирии

В Башкортостане проводится проверка по факту гибели полуторагодовалого ребенка. Малыш погиб в результате падения на него столешницы.

Трагедия произошла в селе Ахуново. По данным следствия, ребенок пытался проползти между стеной и прислоненной к ней столешницей, когда тяжелая конструкция упала и придавила мальчика. В момент происшествия родителей рядом не было. Ребенок скончался, сообщает «МедиаКорСеть».

По факту несчастного случая проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Самаре ребенок погиб при падении с катера. Его затянуло под винт, в результате чего он получил тяжелые травмы.