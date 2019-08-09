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Ущерб от незаконной свалки в Татарстане оценили почти в 3 млн рублей

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В Альметьевске (Республика Татарстан) обнаружена несанкционированная свалка с ртутными лампами. Ущерб природе оценивается почти в 3 млн рублей.

По данным министерства экологии, захламленная территория была обнаружена в ходе вертолетного облета. Житель Альметьевска на собственном участке складировал отходы линолеума, битумной кровли, а также ртутные лампы. С помощью мусора мужчина планировал поднять уровень участка, который был склонен к подтоплениям. Об этом сообщает InKazan.ru.

Площадь свалки превысила 3,3 тыс. кв. м. В отношении владельца территории составлен административный протокол, мужчине грозит штраф.

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