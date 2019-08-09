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Видеоклип запишут во время Большого симфонического парка в Омске

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В Омске 17 августа пройдет четвертый Большой симфонический парк. Музыкальная программа в парке «На Королева» продлится 10 часов. На главной сцене выступят Омский академический симфонический оркестр, Омский камерный оркестр и Духовой оркестр филармонии.

На площадке «За кулисами» будет работать выставка «После концерта», посвященная нетривиальным хобби артистов Симфонического оркестра, «Симфокухня» и клуб «Чайкофский». В «Музыкальной школе» пройдут «Незнайкины уроки» и урок пения, мастер-классы по игре на арфе и по перкуссии, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

На площадке «Лялечкин уголок» солисты филармонии ждут малышей до трех лет. Кроме того, весь день на площадке «Народный хор» планируется записывать видеоклип «Ода к радости» к большому концерту, приуроченному к 80-летию Омской филармонии, которое будут отмечать 15 мая 2020 года.

Напомним, первый фестиваль русской оперы начнется в Иркутской области 10 августа. На территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» ожидается около 2 тыс. зрителей. Мероприятие посвящено 175-летию Н.А. Римского-Корсакова и 220-летию А.С. Пушкина.

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