Прямой эфир

Ласточкины горы хотят благоустроить в Пензе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эко-клуб «Меридиан» провел исследование Ласточкиных гор в Пензе. По мнению активистов, лесной массив можно благоустроить и преобразовать в зону отдыха.

Прежде Ласточкины горы были популярной территорией для прогулок, также жители Пензы пробовали чистую родниковую воду. Однако постепенно природная зона пришла в запустение. Активисты обнаружили многочисленные замусоренные участки. По данным областного отделения Российского географического общества, правительство Пензенской области намерено возродить зону отдыха и облагородить местные пруды. На месте работает бригада специалистов, проводятся анализы воды. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

На территории предлагают создать туристические зоны, где можно проводить экскурсии и рассказывать об истории Ласточкиных гор. Также в природной территории необходимы информационные стенды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени выбрали подрядчика благоустройства набережной Туры
Народные проекты по благоустройству реализуют в Коми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017