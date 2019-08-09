Ласточкины горы хотят благоустроить в Пензе

Эко-клуб «Меридиан» провел исследование Ласточкиных гор в Пензе. По мнению активистов, лесной массив можно благоустроить и преобразовать в зону отдыха.

Прежде Ласточкины горы были популярной территорией для прогулок, также жители Пензы пробовали чистую родниковую воду. Однако постепенно природная зона пришла в запустение. Активисты обнаружили многочисленные замусоренные участки. По данным областного отделения Российского географического общества, правительство Пензенской области намерено возродить зону отдыха и облагородить местные пруды. На месте работает бригада специалистов, проводятся анализы воды. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

На территории предлагают создать туристические зоны, где можно проводить экскурсии и рассказывать об истории Ласточкиных гор. Также в природной территории необходимы информационные стенды.