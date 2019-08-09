Последствия протечки нефтепродуктов ликвидировали в Петрозаводске

В Петрозаводске полностью ликвидировали последствия протечки нефтепродуктов, который произошел 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты извлекли из земли цистерну с нефтепродуктами, которая была повреждена злоумышленниками рядом с рекой Лососинка и вывезли для утилизации. Образовавшийся котлован был засыпан грунтом, пишет ИА «Карелinform».

Протечка произошла из-за того, что неизвестные пытались выкопать цистерну, в которой раньше находилось дизельное топливо. В ходе работ бак был поврежден, в отверстия стала поступать дождевая вода.

Цистерна переполнилась, отчего жидкость стала вытекать на землю и в ливневую канализацию. Затем нефтепродукты попали в реку. В городе был введен режим повышенной готовности.