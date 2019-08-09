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Убийцу трех человек хотят отправить в лечебницу в Алтайском крае

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В Алтайском крае в суд передали дело об убийстве трех человек 54-летним жителем Каменского района. У мужчины признали психическое заболевание, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в апреле 2019 года в Каменском районе. К супружеской паре приехал брат жены вместе со своим знакомым. В ходе застолья хозяин дома стал ругаться и бить супругу, а когда за нее заступился брат, жестоко избил всех троих, пишет altapress.ru.

От полученных травм супруга и ее брат скончались на месте. Их знакомый сумел покинуть дома, однако на следующий день умер в больнице.

Как рассказала старший руководитель СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ, в ходе следствия мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала у него наличие заболевания.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемого будут судить в соответствии с пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

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