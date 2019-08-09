Центр «Мой бизнес» начал работу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Мира торжественно открылся центр «Мой бизнес». Он станет самым крупным в Свердловской области пространством для предпринимателей, а также сыграет значительную роль в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центры «Мой бизнес» представляют современный подход к оказанию госуслуг и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Об этом сообщает TagilCity.ru.

Напомним, Минэкономразвития РФ прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства. Если окончательное решение будет принято, самозанятых включат в квоты, установленные для МСП.