Преступная группа в Поморье заплатит 6 млн рублей за вырубку леса

В Архангельской области вынесли приговор членам организованной преступной группировки за незаконную вырубку леса. С них будет взыскано 6 млн рублей.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, из материалов дела следует, что в декабре 2017 года участники ОПГ незаконно вырубали леса в местах Квандозерского участкового лесничества.

Ущерб оценили в 6,073 млн рублей. Суд признал всех семерых человек виновными.

Организатор получил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Остальные соучастники преступления по 2,5 года условно. Также они должны будут возместить причиненный ущерб.