Семь случаев лихорадки Западного Нила выявили на Кубани

В Краснодаре выявлено семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. В двух случаях инфекция была привезена из других субъектов РФ.

Все факты заболевания регистрировались с начала года. Каждый случай становился поводом для эпидемиологического расследования. Два человека заболели в других регионах, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодарском крае основными переносчиками заболевания являются комары. Специалисты проводят исследования кровососущих насекомых в регионе.

Ранее сообщалось, что в Саратове в связи с угрозой распространения мышиной лихорадки предлагается запретить посещение лесопарка «Кумысная поляна». Общее число заболевших в середине июля приблизилось к 900.