Нашедший письмо в бутылке от советского моряка американец записал видеообращение

Житель Аляски Тайлер Иванофф, обнаруживший бутылку с письмом советского моряка 1969 года, записал видеообращение с места, где нашел ее. Мужчина передал привет автору записки и рассказал подробности того дня.

Иванофф снял видео в лагуне города Шишмарев на Аляске, где он отдыхал вместе с детьми. Пока ребята собирали ягоды, он отправился за дровами для костра и увидел бутылку.

«Дети спросили: «Это от пирата?» Я ответил: «Нет, тут написано по-русски», — цитирует мужчину телеканал «360». По просьбе детей он сосчитал до десяти вспомнил небольшое стихотворение на русском языке, так как изучал язык в старшей школе.

«Передаю большой привет автору этой записки. Кажется, его зовут Анатолий. Спасибо, что дали нам возможность найти такое изумительное сокровище! Хотелось бы с вами выйти на связь. Может, я мог бы вам написать письмо? Спасибо!» — сказал он.

Впервые Иванофф рассказал о своей находке 5 августа. Он выложил снимки бутылки и записки, чтобы пользователи помогли ему перевести текст с русского языка. Послание датировалось 20 июня 1969 года и было написано от руки моряком Русского флота Дальневосточного пароходства.