Водитель погиб в перевернувшемся автомобиле на Ставрополье

В Туркменском районе Ставропольского края перевернулся автомобиль Богдан-211010-82. Водитель погиб. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в четверг, 8 августа, на дороге Камбулат – Летняя Ставка – Яный – Новокучерлинский. По предварительным данным, 25-летний водитель легковушки сильно разогнался на участке с ограничением скорости в 50 км/ч и потерял управление. Машина вылетела с дороги и перевернулась, пишет NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.

По факту аварии организована проверка. Также рассматривается версия, по которой мужчина мог уснуть за рулем.

2 августа в Апанасенковском районе Ставрополья произошла авария с участием автобуса и грузовика. Погибли пять человек, еще 18 пострадали, 14 из них госпитализированы.