Безграничное развитие: страны ЕАЭС призвали к активной интеграции

Россия считает необходимым достроить контур взаимной интеграции между странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На данный момент снято 37 из 55 существующих экономических и административных барьеров. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в пятницу в Киргизии.

Стороны рассмотрели соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза. Оно вводит разрешительный порядок транзита соответствующих категорий товаров, регламентирует взаимодействие уполномоченных госорганов и определяет принципы обмена данными о выявленных злоупотреблениях. Была рассмотрена также Концепция трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

— Наша общая задача — ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе, стимулировать экономическую активность, повысить уровень жизни граждан наших стран, — отметил Дмитрий Медведев. — Нам нужно, конечно, достроить внутренний контур интеграции. Для этого унифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов. Есть «дорожная карта», как это делать.

Российская сторона считает, что стандарты качества производимых и экспортируемых товаров в ЕАЭС должны быть самыми высокими.

— Мы сейчас спорим, в том числе и в узком составе, что это за стандарты качества, кем они верифицированы, не являются ли они избыточными. Но в любом случае мы понимаем, что если мы создали интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества, — отметил глава российского правительства.

Выступая на заседании, Дмитрий Медведев призвал и дальше укреплять сотрудничество объединения с соседями по СНГ и другими странами. Уже успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом. Скоро заработает временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Что дает товарам стран ЕАЭС определенные преимущества на рынках этих стран.

Дмитрий Медведев также призвал партнеров по ЕАЭС ускорить ратификацию всех документов, необходимых для формирования к 2025 году общего финансового рынка.

До заседания Евразийского межправительственного совета российский премьер встретился с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым. По словам Дмитрия Медведева, РФ продолжит в будущем оказывать помощь и поддержку Киргизии.

— У нас действительно очень хорошие, продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом, — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в последние годы страны ведут тесный политический диалог на высшем уровне.

Кроме того, Дмитрий Медведев в Киргизии провел отдельные встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном, со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом и премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым. По итогам переговоров глав правительств РФ и Белоруссии министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что принципиальные разногласия Москвы и Минска по сотрудничеству в рамках Союзного государства сняты.

Следующее заседание Межправительственного совета ЕАЭС состоится в Москве 25 октября.