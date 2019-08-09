Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище в Москве

Певца Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище Москвы в пятницу, 9 августа. Проводить его в последний путь и поддержать родных пришли десятки поклонников, друзья артиста и коллеги.

Гражданская панихида состоялась в храме Святителя Николая в Котельниках. Соболезнования принимали вдова исполнителя Юлия Бединская-Токарева, сын Милен, дочь Эвелина и внук Егор. Среди присутствующих в церкви были замечены семья певца Михаила Шуфутинского, продюсер и певец Владимир Михайлов, продюсер Стас Намин, актер Александр Рапопорт, автор проекта «Эхо Алтайского фестиваля» Светлана Корелова, политический деятель Сергей Бабурин и многие другие, пишет «Газета.ру».

Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни. Артист находился в столичном онкологическом центре с начала июля.

Исполнитель песен в жанре русского шансона родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах. С конца 1980-х артист начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.

Известность Токареву принесли композиции «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и др. Всего за свою карьеру музыкант записал порядка 50 альбомов.