В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по итогам МЕФТ-2019

12 августа в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по итогам VII Международного Евразийского форума «Такси» на тему: «Тенденции развития рынка такси, глобализация и цифровая трансформация в России».

Участники мероприятия:

Пронин Дмитрий Валентинович, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

Горячева Дина Игоревна, директор АНО «Международный Евразийский форум «Такси»;

Жанайдаров Кирилл Сергеевич, заместитель руководителя Департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства по вопросам транспорта Фонда «Сколково»;

Нгуен Конг Хунг, президент Ассоциации таксистов Ханоя (Вьетнам);

Хо Хюи, президент корпорации Майлинь (Вьетнам).

В ходе пресс-конференции ее участники ответят на следующие вопросы:

Развитие таксомоторных перевозок в Москве в цифрах и фактах;

Особенности МЕФТ-2019: что в этом году на площадке состоялось впервые;

Подключенные и беспилотные автомобили: будущее в городе;

МЕФТ-2019 для обмена международным опытом.

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