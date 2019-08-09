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В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по итогам МЕФТ-2019

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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12 августа в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция по итогам VII Международного Евразийского форума «Такси» на тему: «Тенденции развития рынка такси, глобализация и цифровая трансформация в России».

Участники мероприятия:

  • Пронин Дмитрий Валентинович, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
  • Горячева Дина Игоревна, директор АНО «Международный Евразийский форум «Такси»;
  • Жанайдаров Кирилл Сергеевич, заместитель руководителя Департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства по вопросам транспорта Фонда «Сколково»;
  • Нгуен Конг Хунг, президент Ассоциации таксистов Ханоя (Вьетнам);
  • Хо Хюи, президент корпорации Майлинь (Вьетнам).

В ходе пресс-конференции ее участники ответят на следующие вопросы:

  • Развитие таксомоторных перевозок в Москве в цифрах и фактах;
  • Особенности МЕФТ-2019: что в этом году на площадке состоялось впервые;
  • Подключенные и беспилотные автомобили: будущее в городе;
  • МЕФТ-2019 для обмена международным опытом.

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