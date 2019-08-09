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Пожар в поезде с газовым конденсатом предотвратили в Башкирии

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В Республике Башкортостан предотвратили пожар в локомотиве грузового поезда, который двигался по маршруту Дёма–Аллагуват. Инцидент произошел в четверг, 8 августа, сообщает транспортная прокуратура.

Как рассказала старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, в локомотиве возникло задымление. Бригада поезда устранила его своими силами. Причиной произошедшего стало замыкание электропроводки, пишет «МедиаКорСеть».

Неисправный локомотив был заменен на резервный, после чего грузовой поезд продолжил путь. Пострадавших нет. Остановки других составов не было.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

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