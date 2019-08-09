Мужчина погиб в коллекторе в результате пожара в Иркутске

В Иркутске проводится проверка по факту обнаружения погибшего мужчины в ливневом коллекторе. Личность погибшего не установлена.

Пожар произошел в коллекторе на улице Дальневосточной в ночное время. В результате возгорания произошло обрушение трубы ливневой канализации и грунта. При обследовании места происшествия было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Курганской области пожилая женщина и две ее взрослых дочери погибли в результате пожара в жилом доме.