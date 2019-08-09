В Тюмени выбрали подрядчика благоустройства набережной Туры

В Тюмени определен победитель аукциона на укрепление и обустройство левого берега Туры. Контракт на 535,4 млн рублей достался компании «Мостострой-11», гендиректор которой Николай Руссу является единственным кандидатом от «Единой России» на довыборы в облдуму 8 сентября.

Подрядчик в течение года и семи месяцев с момента заключения контракта будет обязан установить систему видеонаблюдения, наружные сети электроснабжения, сети водоотведения, тепло- и газоснабжения, передает портал «Наш город».

На новом участке набережной между Поперечной и Красноармейской необходимо к 2021 году возвести амфитеатр, беседки с библиотеками, туалеты, а также трибуны. На левом берегу Туры будут проведены работы по укреплению и благоустройству.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют построить новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей.