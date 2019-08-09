Прямой эфир

В Тюмени выбрали подрядчика благоустройства набережной Туры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени определен победитель аукциона на укрепление и обустройство левого берега Туры. Контракт на 535,4 млн рублей достался компании «Мостострой-11», гендиректор которой Николай Руссу является единственным кандидатом от «Единой России» на довыборы в облдуму 8 сентября.

Подрядчик в течение года и семи месяцев с момента заключения контракта будет обязан установить систему видеонаблюдения, наружные сети электроснабжения, сети водоотведения, тепло- и газоснабжения, передает портал «Наш город».

На новом участке набережной между Поперечной и Красноармейской необходимо к 2021 году возвести амфитеатр, беседки с библиотеками, туалеты, а также трибуны. На левом берегу Туры будут проведены работы по укреплению и благоустройству.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют построить новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 535 млн рублей направят на продолжение набережной в Тюмени
Набережную в Тюмени отремонтируют за 3,6 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017