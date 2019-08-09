Французский депутат призвал решить вопрос с долгами царской России

Французский депутат Франсис Веркамер выступил с инициативой обязать Россию выплатить компенсацию по облигациям, выпущенным в Российской Империи и приобретенными гражданами страны. По его мнению, Париж должен принять меры для «окончательного решения вопроса» по российским выплатам.

Депутат предложил взыскать миллиарды

С запросом парламентария, направленном министру по вопросам госслужбы и бюджета Жеральду Дарманену, ознакомился RT. Речь идет о правах держателей ценных бумаг, выданных Россией во второй половине XIX — начале XX веков. Займы выдавались для получения средств на модернизацию экономики.

После революции долги аннулировала советская власть, пишет депутат, а граждане Франции, по его мнению, стали потерпевшими.

Царские железнодорожные компании начали выпускать гособлигации в 1867 году, бумаги были обеспечены золотом. Инвесторы из Франции вложили в них в течение 30 лет около 15 млрд франков (в настоящее время соответствует €53 млрд).

Перспективы взыскания «царских долгов»

Эксперты отмечают, что с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, финансовых претензий у Парижа в отношении Москвы быть не может, пишет 9 августа «Газета.ру».

В январе 2018 года министерство экономики Франции заявило, что не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Вопросы «русских займов» разрешены соглашением в 1997 году, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, возникших между ними до 9 мая 1945 года.

Тогда в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Однако документ не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».