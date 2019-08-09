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В Австралии выбрали самую милую коалу

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Фото: tourism.australia.com
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На государственном портале Австралии Tourism Australia выбрали самую милую коалу. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Победительницей стала восьмимесячная коала, живущая в заказнике Paradise Country Nature Park в городе Голд-Кост. В голосовании приняли участие более миллиона человек, оно проводилось в течение двух месяцев. За это время жюри просмотрело свыше 100 фотографий коал, отмечает телеканал «360».

Только 70 претендентов на победу попали в четвертьфинал. Лидеров полуфинала выбирали в соцсетях, а в финальный список вошли только 13 коал. Чтобы определить самую милую среди них, у членов жюри были всего сутки. Абсолютное лидерство досталось восьмимесячной коале по кличке Таллоу, снимок набрал десятки тысяч лайков пользователей.

В национальном парке Голд Коста победу Таллоу назвали настоящим признанием заслуг заповедника в проекте по сохранению редких и исчезающих видов.

В конце июля видеоролик с вежливым оленем появился популярность в Сети.

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