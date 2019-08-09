Два человека погибли при столкновении машины с деревом в Приморье

Супруги погибли в результате ДТП на трассе в Приморском крае. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария произошла вблизи села Дубовый Ключ. Автомобиль Honda под управлением 68-летнего мужчины выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель сел за руль после операции, в связи с чем предполагается, что ему стало плохо во время пути.

В результате аварии 59-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Водителя доставили в больницу, где он скончался. Вместе с супругами в машине находилась их полуторагодовалая внучка. Она выжила благодаря детскому удерживающему устройству, сообщает ИА UssurMedia.

По факту ДТП проводится проверка.