Прямой эфир

Глава Псковской области взял на контроль ситуацию с подтоплением Великих Лук

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великих Луках (Псковская область) в результате сильного ливня затопило улицы. Губернатор региона Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, подтопленными оказались проезжая часть площади Калинина, улица Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территория частного жилого дома на улице Кузьмина.

По распоряжению губернатора все коммунальные и аварийные службы города были переведены на усиленный режим работы.

Последствия устраняют четыре аварийные бригады МП «Спеавтохозяйства», две аварийные бригады МП «Водоканал» и три аварийные бригады от управляющих компаний ЖКХ. В общей сложности задействованы 26 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017