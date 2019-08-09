Глава Псковской области взял на контроль ситуацию с подтоплением Великих Лук

В Великих Луках (Псковская область) в результате сильного ливня затопило улицы. Губернатор региона Михаил Ведерников взял ситуацию на личный контроль.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, подтопленными оказались проезжая часть площади Калинина, улица Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территория частного жилого дома на улице Кузьмина.

По распоряжению губернатора все коммунальные и аварийные службы города были переведены на усиленный режим работы.

Последствия устраняют четыре аварийные бригады МП «Спеавтохозяйства», две аварийные бригады МП «Водоканал» и три аварийные бригады от управляющих компаний ЖКХ. В общей сложности задействованы 26 человек.