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Мужчина избил пожилую петербурженку из-за замечания

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Санкт-Петербурге мужчина избил пенсионерку за то, что она сделала ему замечание. Как сообщили в управление на транспорте МВД по СЗФО 9 августа, инцидент произошел в Московском вокзале.

«Пенсионерка в ожидании электрички решила скоротать время на скамье в Световом зале вокзала. В это время к ней подсел мужчина, который решил в вальяжной позе немного вздремнуть. Женщина сделала ему замечание, и после словесной перепалки злоумышленник в гневе нанес даме три удара кулаком по лицу», — говорится в сообщении на сайте.

Злоумышленник попытался бежать, но был задержан. Хулиганом оказался 35-летний безработный житель Вологды, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж. Против него возбуждено новое дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

61-летней женщине оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в августе житель Омска попытался изнасиловать 84-летнюю пенсионерку за то, что она отказалась дать ему денег.

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