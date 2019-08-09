Подросток на мотоцикле насмерть сбил велосипедиста в Рязанской области

В Михайловском районе Рязанской области на велосипедиста наехал подросток на мотоцикле. Мужчина погиб. Об этом сообщает сайт УМВД России по региону.

Авария произошла в четверг, 8 августа, в 21:35 в лесополосе поселка Некрасово. По предварительным данным, 16-летний мальчик на мотоцикле «Альфа» сбил 32-летнего велосипедиста, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб.

По факту произошедшего организована проверка. Установлено, что подросток не имеет прав на вождение, а сам мотоцикл не зарегистрирован.