Дело возбудили по факту пропажи подростка в Хабаровске

В Хабаровске ведутся поиски 13-летнего подростка, который пропал во время отдыха у реки Амур с друзьями. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 5 августа школьник и трое его друзей пришли на берег Амура в Индустриальном районе Хабаровска, ребята играли у воды и купались. 13-летний мальчик не умел плавать. В какой-то момент он зашел в воду, предполагается, что подросток утонул, пишет ИА AmurMedia.

Поиски несовершеннолетнего продолжаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Коми трехлетний мальчик упал в воду с моста, на помощь ему бросился 12-летний брат. Оба утонули. Во время поиска детей спасатели обнаружили на дне реки их вещи.