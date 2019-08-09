Компания Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась в пятницу, 9 августа, на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference — 2019.

По замыслу разработчиков, новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android — с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к ее обновлениям. Однако позже в корпорации отметили, что обновления будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, отмечает ТАСС.

Отмечается, что новая операционная система работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома. Она адаптирована для разработчиков приложений, Huawei ARK Compiler будет поддерживать несколько языков программирования: С++, Java, JS, Kotlin и другие.

1 августа в Минкомсвязи России выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора». Решение о сближении в данной области было принято на уровне лидеров России и Китая.

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.