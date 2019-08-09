Малым скотоводческим хозяйствам окажут помощь в Якутии

В 2020 году в Якутии упростят критерий для участия в программе финансового оздоровления скотоводческих хозяйств. Рассчитывать на поддержку смогут хозяйства с численностью 25 дойных коров.

На данный момент в организованных хозяйствах должно содержаться 100 голов для участия в программе. Однако порядка 10% поголовья республики приходится на малые хозяйства. С 2020 года они смогут рассчитывать на государственную помощь, пишет ИА SakhaNews.

Меры поддержки обсуждались на совещании главы Якутии Айсена Николаева и членов правительства. На встрече также зашла речь о заголовке кормов. Согласно прогнозам, план кормозаготовки доведен до 479 тыс. т.