Парламент Греции установил максимальную месячную пенсию в €4,6 тыс.

Парламент Греции в пятницу, 9 августа, установил максимальный размер месячной пенсии в €4,6 тыс. Министр труда Яннис Вруцис заявил, что государство, которое «уважает демократию и ее функционирование», не может себе позволить выплачивать части граждан «золотые» пенсии.

«Генеральный директор секретариата по пенсиям сообщил мне, что существуют пенсии в размере €24 тыс., €15 тыс., €10 тыс., и они готовы к выплате. Мы разослали срочные письма во все региональные отделения единого фонда социального страхования с распоряжением заморозить выплату всех высоких пенсий», — цитирует министра «РИА Новости».

Закон будет иметь обратную силу — тем, кто ранее получал пенсии, превышающие новый лимит, придется вернуть государству разницу за последний период времени.

После внесения соответствующей поправки депутаты оппозиционных партий СИРИЗА, КПГ и МЕРА25 покинули зал заседаний. По мнению Вруциса, СИРИЗА «прячется, чтобы не показать, какое тяжелое наследие оставила».

На досрочных парламентских выборах 7 июля консервативная партия «Новая демократия» получила 158 мест в 300-местном парламенте. Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса оказалась на втором месте. 8 июля Ципрас сложил полномочия премьер-министра страны.