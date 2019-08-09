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Мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле в Саратовской области

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В Советском районе Саратовской области легковая машина опрокинулась в кювете. Водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла утром в пятницу, 9 августа, на автодороге Золотая степь – Александровка. По предварительной информации, 35-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ-2114. Машина съехала в кювет и опрокинулась, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, от которых скончался на месте. Его 40-летний пассажир был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

7 августа женщина и двое детей погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области. Мужчина и еще один ребенок были доставлены в больницу.

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