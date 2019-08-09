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Озеро в Набережных Челнах очистят от мусора на дне

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В Набережных Челнах пройдет День очистки водоемов. В рамках мероприятия планируется очистка дна озера Лесного.

Экологическую акцию проведут 17 августа. Она посвящена очистке дна водоемов и прибрежных зон в городах. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». В очистке водоема примут участие водолазы подводного исследовательского отряда РГО им. Алексея Леонова и дайвинг-клуба «Борзый Карась».

Также на берегу озера проведут лекцию о формировании команды, слушателям расскажут истории о пересечении океанов.

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