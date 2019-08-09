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В аэропортах Москвы задержано или отменено больше 30 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 11:35, во Внуково задержали семь рейсов, в Домодедово — 16 рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживается вылет восьми самолетов.

По прогнозам синоптиков столичного метеобюро, 9 августа в столице ожидается погодный коллапс из-за мощного атлантического циклона, который принесет в регион сильные грозы и ветер с порывами до 23 м/с. В этой связи в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Температура воздуха составит +17…+22 градуса, пишет RNS.

Как пишет REGNUM, в Москве 9 августа действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

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