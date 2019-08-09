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Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море

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Фото: Министерство Обороны Азербайджана
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Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море. Об этом заявили в Минобороны страны 9 августа.

«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Более подробной информации не приводится.

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана пропал с радаров 24 июля. Тогда в военном ведомстве предположили, что воздушное судно упало в Каспийское море.

После крушения военно-воздушные силы страны приостановили учебно-тренировочные полеты. По факту крушения военная прокуратура возбудила уголовное дело.

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