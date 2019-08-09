Восьмилетняя девочка утонула в реке в Томской области

В Колпашевском районе Томской области девочка 2011 года рождения утонула в протоке Матьянга около впадения в реку Обь. Об этом РИА «Томск» сообщил первый заместитель главы района Антон Агеев.

По его словам, в четверг, 8 августа, в 19:42 от очевидца поступило сообщение, что на протоке ребенок купался и ушел под воду. Были организованы поиски. Тело удалось обнаружить в 21:30. Его передали в морг.

Агеев также отметил, что ребенок находился на воде без взрослых.

6 июля в Коми трехлетний мальчик упал с понтонного моста в воду в селе Усть-Нем. На помощь ему бросился 12-летний брат. Оба утонули. Спасатели продолжают поиски детей. 8 августа появилась информация о найденных в воде вещах мальчиков.