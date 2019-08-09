В Петербурге ликвидируют крупнейший мусорный полигон

В Санкт-Петербурге выделили более 750 млн рублей на ликвидацию мусорного полигона. «Новосёлки» — одна из крупнейших свалок площадью 80 га и высотой 30 м. В Санкт-Петербурге и Ленобласти начал работу совместный совет. Руководители регионов уже обозначили круг проблем, который предстоит решить в первую очередь.