Минобразования Мурманской области направило 195 млн рублей субсидий в муниципалитеты

Министерство образования и науки Мурманской области направило в муниципалитеты 195,3 млн рублей в виде субсидий и субвенций. Средства пойдут на отдых детей, учебные расходы и другие цели.

Более 12 млн рублей выделены ЗАТО Озерск и Североморск, Кандалакшинскому, Кольскому и Печенгскому районам на учебные расходы, которые понесут школы, детские сады. Еще порядка 30 млн предоставлены в виде субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, пишет ИА «Би-порт».

Кандалакшинский район дополнительно получит 600 тыс. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда». Еще 1,7 млн выделят на обеспечение безопасности в школах и детских садах. Для отдыха детей в некоторые муниципалитеты направлена субсидия в сумме 1,3 млн рублей.

Также предусмотрены 4,4 млн рублей Апатитскому району. Средства пойдут на образовательные проекты, которые реализуются в рамках соглашений между правительством региона и градообразующими предприятиями.